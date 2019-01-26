İdrar Kaçırma Derdine 15 Dakikada Son

İdrar kaçırma, kadınların neredeyse üçte birinde görünmesine karşın, direkt şikayet olarak az başvurulan bir problemdir. Bu problem kadın olmanın, çocuk doğurmanın ve menopoza girmenin doğal sonucu olarak algılanır. Ne yazık ki konunun sosyal olarak utanç kaynağı olarak görülmesi yüzünden, kadınlar idrar kaçırma şikayetiyle doktorlara başvurmaya çekinmektedirler.

Farklı sebeplerden idrar kaçırmanın, farklı tedavileri var

İdrar kaçırmanın farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Aslan, " Mesaneyi depo, idrar tutma mekanizmasını da musluğa benzetirsek idrar kaçırma tiplerini daha iyi tarif edebiliriz. Muslukta bir problem olduğu zaman hastanın karın içindeki basınç artınca yani öksürme, ağır kaldırma gibi durumlarda hastalığın derecesine göre idrar kaçırması olur. Tıbbi olarak 'stres inkontinans' denen bu rahatsızlığa zorlamalı idrar kaçırma diyebiliriz. Bunun yanı sıra bazen de depoda problem olur. Yani mesane içinde az ya da çok idrar olmasına bakmadan mesane kasılarak içeriğini atmaya çalışır. Bu esnada hasta kuvvetli bir idrara çıkma isteği duyar ancak tuvalete yetişemeden idrarını kaçırmış olur. Tıp dilinde Urgency inkontinans adı verilen bu durumu da sıkışmalı idrar kaçırma olarak tanımlayabiliriz. Bazen de her iki problem bir arada olabiliyor. Böyle durumlar da 'mikst inkontinans' yani karışık tipte kaçırmadır. Bunun dışında nadir olarak rastlanan farklı karma idrar kaçırma tipleri de vardır" dedi.

İdrar kaçırma probleminin tedavisi için önce hangi tipte idrar kaçırma problemi olduğunu bilmek gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aslan, "Zorlamalı idrar kaçırma problemi varsa, bozulmuş bir anatomik mekanizma var demektir. Bu durumda tedavi genellikle cerrahi yoluyla gerçekleştirilir. Eğer sıkışarak idrar kaçırma durumu yaşanıyorsa, daha farklı bir yaklaşım gerekmektedir.Bu durumlarda mesane kasını gevşetici ilaçlarla, egzersizler ve planlı sıvı alımı ve diyetle tedavi gerçekleştirilir. Karışık kaçırmalarda ise hastada hangi tip idrar kaçırma ağırlıklı olarak mevcutsa o tipe yönelik tedaviye öncelik verilir. Prensip olarak anatomik bir bozukluk mevcutsa önce onun düzeltilmesi daha uygundur" diye konuştu.

"Ameliyatlarda yüzde 94 kuru kalma başarısı sağlanıyor.

İdrar kaçırma ameliyatlarından da bahseden Özel Medicabil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Erdoğan Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Son 15 – 20 yıl içinde idrar tutma mekanizmasının daha iyi anlaşılmasıyla bir takım askı ameliyatları ile yüzde 94'lere varan kuru kalma başarısı sağlanıyor. Bu ameliyatlar 1.5 cm'lik bir kesikten yapılmakta ve hastada çok az rahatsızlık oluşturmaktadır. Genellik 15 – 20 dakika içinde biten küçük bir operasyon ile yıllardır çekilen sorun bir anda geçebilmektedir"