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İdrar kaçırmada yeni nesil tedavi yöntemi - Son Dakika

İdrar kaçırmada yeni nesil tedavi yöntemi

29.07.2021 09:46
İdrar kaçırmada yeni nesil tedavi yöntemi, System.String[]

Erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma probleminde yeni nesil tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma probleminde yeni nesil tedavi yöntemleri uygulanıyor. BeautyForm Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gürsoy, "Günümüzde Fonksiyonel Manyetik Stimülasyon teknolojisiyle kasların güçlendirilmesine yönelik geliştirilmiş Tesla Former, cerrahi bir müdahaleye gerek kalmadan, ağrısız bir şekilde bu sorunun önüne geçilmesine yardımcı oluyor" dedi.

Halk arasında 'idrar kaçırma' olarak bilinen inkontinans, özellikle kadınlarda yaygın görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Uluslararası Kontinans Birliği'nin verilerine göre, dünyada 400 milyon kişinin muzdarip olduğu idrar kaçırma sorunu, Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından birinde görülüyor. Türkiye'de yapılan çalışmaların, kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklere nazaran 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen BeautyForm Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gürsoy "Kadınlarda hamilelik, doğum, yaşlanma ve menopoz gibi sebeplerle ortaya çıkabilen idrar kaçırma sorunu erkeklerde de özellikle ileri yaş grubunda sıkça görülen prostat büyümesinin bir sonucu olarak veya prostat ameliyatı sonrası gelişebilir. Günümüzde Fonksiyonel Manyetik Stimülasyon teknolojisiyle kasların güçlendirilmesine yönelik geliştirilmiş cihazlar ise cerrahi bir müdahaleye gerek kalmadan, ağrısız bir şekilde bu sorunun önüne geçilmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

"TEDAVİDE KALÇA, SIRT VE KARIN KASLARINI BİRLİKTE ÇALIŞTIRAN CORE TERAPİ TERCİH EDİLİYOR"

İdrar kaçırmada uygulanan tedavi yöntemlerine değinen Erol Gürsoy, "İdrar kaçırma çoğunlukla idrar sızıntısı şeklinde görülse de mesanenin tamamen boşaldığı ağır tablolarla da karşılaşılabiliyor. Kimi zaman kahve, alkol, acı ve baharatlı besinler gibi idrar çıkışında artışa neden olan gıdaların tüketilmesine bağlı geçici idrar kaçırma gelişebiliyor. Mesanenin yerini sabitleyen ve mesaneyi kontrol eden pelvik kaslardaki değişimler ise idrar kaçırmanın kalıcı olmasına sebebiyet veriyor. Bu noktada tedavi, inkontinansın türüne, rahatsızlığın şiddetine ve altta yatan probleme göre çeşitlilik gösteriyor. Pelvik kasların güçlendirilmesi için Kegel egzersizi adı verilen egzersizler yapılabiliyor, ilaç tedavisi uygulanabiliyor veya cerrahi yöntemlere başvurulabiliyor. Başta pelvik taban olmak üzere kalça, sırt ve karın kaslarını birlikte çalıştıran Core Terapi ise bugün yaygın olarak tercih edilen yeni nesil yöntemlerin arasında ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

MANYETİK DALGALARLA 50 BİNDEN FAZLA KAS HAREKETİ YAPTIRIYOR

Erol Gürsoy, Core Terapi adı verilen yöntemin prensiplerini ise şöyle açıkladı:

"Core Terapi, özel bir koltuğa oturularak yapılan, 30 dakika süren, ağrısız ve acısız bir uygulama. Hastanın şikayetlerine göre yaklaşık 6-16 seans sürüyor. Başta idrar kaçırma olmak üzere, genital gençleşme, postür bozuklukları ve buna bağlı ağrılı tüm durumların iyileştirilmesi, vücut dengesinin güçlendirilmesi gibi birçok önemli etkisi bulunuyor. BeautyForm Medikal olarak bizler de Türkiye distribütörü olduğumuz Tesla Former koltuğuyla bu terapinin uygulanmasını sağlıyoruz. Fonksiyonel Manyetik Stimülasyon (FMS) teknolojisiyle kasları çalıştıran bu koltuk, manyetik dalga kullanarak pelvik kasların, inkontinans tedavisinde etkili olan Kegel egzersizleri benzeri yoğun bir etki altında kalmasına, güçlenmesine ve fonksiyonlarını daha rahat yerine getirmesine yarıyor. Tek seansta 50 binden fazla kasma hareketi yapılabiliyor. İşlem sırasında vücuda herhangi bir invaziv girişim yapılmadığından iyileşme süresi, yara kapanması gibi sorunlar da görülmüyor. Bu teknoloji, normal doğum yapan kadınlarda, iki aydan sonra genital ve pelvik bölge kaslarının doğum öncesine dönmesini sağlıyor. Erkeklerde ise 50 yaş ve üzerinde görülen genital bölge sorunları ve prostat, idrar kaçırma gibi problemlerin önüne geçiyor."


İdrar kaçırmada yeni nesil tedavi yöntemi

Türkiye, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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