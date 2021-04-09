İdrar kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor - Son Dakika

İdrar kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor

09.04.2021 12:01
İdrar kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor, System.String[]

Kadınların çok ciddi bir sorunu ve kabusudur idrar kaçırmak. Pek çok kadında görülen İdrar kaçırma, kadın psikolojisini de alt üst ediyor.

İdrar kaçırma nedeniyle kadınların sosyalleşmeden de uzaklaştığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar, "İdrar kaçırma nedeniyle kadınlar, spor yapmaktan, gülmekten, hapşırmaktan dahi korkar hale geliyor." Dedi.

İdrar kaçırmanın temel nedeninin Pelvik Kasların zayıflaması olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar, "Sosyal baskılar nedeniyle gizlenen idrar kaçırmanın nedeni, rahimle birlikte mesane ve bağırsakları desteleyen pelvik kaslardır. Pelvik kaslar; pelvik kemiğinin hemen altında bulunur ve üreme organlarını tutan yumuşak dokular ve kaslar serisidir. Rahim, mesane ve bağırsakları destekleyen bu kaslar; kadınlarda menopozla, yaşlanmayla ve özellikle doğumdan sonra, erkeklerdeyse kilo alma ve yaşlanmaya bağlı sebeplerle zamanla zayıflar." Diye konuştu.

İDRAR KAÇIRMA İLE İLGİLİ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurper Alemdar kadınların kabusu haline gelen İdrar Kaçırmak konusunda şu bilgileri verdi:

"Kadınların çok ciddi bir sorunu ve kabusudur idrar kaçırma. Pek çok kadında görülen İdrar Kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor. İdrar kaçırma nedeniyle sosyalleşmeden de uzaklaşan kadınlar, spor yapmaktan, gülmekten, hapşırmaktan dahi korkar hale geliyor.

Zor doğumlardan sonra veya yaşa bağlı olarak kolejenin azalmasıyla ilgili öksürme aksırma ve gülme esnasında da idrar kaçağı oluşuyor. Buna biz tıpta stres inkontinans diyoruz.

Yapılan muayene sonucunda eğer cerrahi bir yardım gerekiyorsa cerrahiyle çözüyoruz.

Eğer erken evrede ise lazer ile çözümüne karar veriyoruz. Yapılan jinekolojik muayene sonrasında ameliyat gereken vakalarda üretra ağzına bir meç uygulanarak idrar kaçağı kontrol edilebiliyor. Eğer vaka çok erken ise 35 yaşlarında başlamış çok ilerlememiş ve doğum yırtığı yok ise lazerden de fayda görebiliyor hasta. Bazı durumlarda ameliyat edilip ameliyat sonrasında lazer desteği alınıp, idrar kaçağı sorunu ortadan kaldırılabiliyor. Yani erken olgularda lazerden de faydalanıyoruz ama çok ilerlememiş olması gerekiyor.

Yeni bir yöntem olan lazerden bahsetmek istiyorum. Lazer tedavisini vajina cildine uygulayarak kolejenin artmasını sağlıyor, orada destek oluşturuyor ve idrar kaçağına engel oluyoruz. İdrar kaçırma olaylarında PRP'den de yararlanıyoruz. PRP hastadan alınan kanın santrifüje edilerek tekrar hastaya verilmesi işlemine denir. PRP yöntemiyle dokunun yenilenmesi sağlanarak destek doku oluşturuyor. Dokuların güçlendirilmesiyle idrar kaçırma tedavi edilmiş oluyor. Bu tedavi yöntemleri ile gizli kabusunuzdan kurtulmak mümkün."

Kadın Hastalıkları, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İdrar kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener'den Akşener'den "Amirallerin bildirisine neden zevzeklik dediniz?" sorusuna yanıt: Zevzeklik, gevezelik demektir Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım 18 yaşında cinayete kurban giden Emine'den geriye çektiği video kaldı: 22 yıl daha yaşar mıyım Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi hakkında koruma kararı aldırdı Oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi hakkında koruma kararı aldırdı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 12:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İdrar kaçırmak, kadın psikolojisini alt üst ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei