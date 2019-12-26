İdrar testi için numune veren şoförler, güvenlik görevlilerince izleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdrar testi için numune veren şoförler, güvenlik görevlilerince izleniyor - Son Dakika

İdrar testi için numune veren şoförler, güvenlik görevlilerince izleniyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma şoförü olmak isteyenlere yönelik uygulanan zorunlu uyuşturucu testinin yapıldığı hastanede, idrar testi için numune veren şoförler güvenlik görevlileri tarafından aynayla izleniyor.

İdrar testi için numune veren şoförler, güvenlik görevlilerince izleniyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma şoförü olmak isteyenlere yönelik uygulanan zorunlu uyuşturucu testinin yapıldığı hastanede, idrar testi için numune veren şoförler güvenlik görevlileri tarafından aynayla izleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda toplu taşıma şoförü olmak isteyen vatandaşlar ilk olarak Bakırköy'de bulunan Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu testi yaptırmak zorunda. İdrar örneği verdikleri alana pisuvarları görecek şekilde ayna yerleştirilmiş ve burada bulunan güvenlik görevlileri tarafından an be an izleniyorlar. Yaşanan bu duruma isyan eden bazı taksi şoförleri ise duruma isyan ederek güvenlik görevlileri ile büyük tartışma yaşıyor.

Yaşanan duruma tepki gösteren ve bunun iğrençlik olduğunu belirten taksi şoförü Vahit Toprakçı, "İğrenç bir durum insanların bu haklarına bu şekil de uygulama olmaması lazım. Daha düzenli, daha mantıklı olması lazım. Taksi şoförü oraya girerken üst arama yapılır, üzerinde başkasının idrarı var mı yok mu bu kontrol edildikten sonra adam idrarını yapar ve örneğini verir. Bu şekilde takip edilmeli yani bunun güvenlik önlemi bu kadar basit. Bizim İ taksiler de bile ses ve görüntü sistemlerini insanlık haklarına aykırı diye iptal etme durumları var. Burada biri bizi gözetliyor gibi olması çok yanlış bir durum ve çok ayıp" diye konuştu.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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