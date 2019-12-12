İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı - Son Dakika

İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı

6 saat önce

Trabzon'un Of ilçesinde 74 yaşındaki bir hastanın idrar torbasından 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.

İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde 74 yaşındaki bir hastanın idrar torbasından 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan İsmet U, bir süre önce idrar yapamama ve ağrı şikayetleri nedeniyle Of Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde İsmet U'nun idrar torbasında büyük boyutlu ve mesane duvarına yapışık taş olduğu tespit edildi.

Opr. Dr. Burak Değirmentepe tarafından ameliyata alınan İsmet U'nun idrar torbasından 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda bir taş çıkartıldı.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan Opr. Dr. Değirmentepe, hastayı üç gün içerisinde taburcu etmeyi planladıklarını söyledi. Bu boyut ve ağırlıkta mesane taşına literatürde çok nadir rastlandığını belirten Değirmentepe, şunları kaydetti:

"Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde idrar yapma zorluğu yaşayanların mutlaka bir üroloji uzmanına en kısa sürede başvurmaları gerekmektedir çünkü bu hastalarda prostat büyümesi beklenen bir durum olup akışı olmayan idrar mesanede birikir ve içindeki kristaller yavaş yavaş dibe çökerek bu hastamızda olduğu gibi büyük bir taş oluşumuna neden olabilir."

Devlet Hastanesi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti
Çorum Valiliği'nden zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni açıklama: 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi

Son Dakika Haberleri
21:21 Son dakika: ABD Senato'su sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti - Son Dakika Haber
21:17 Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Son Dakika Haber
21:16 Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Haber
21:15 'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi - Son Dakika Haber
21:07 İşyerine çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
20:54 Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:29:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdrar torbasından 130 gram ağırlığında taş çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]