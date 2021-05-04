"İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir" - Son Dakika

"İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir"

04.05.2021 09:32

Kadının adet döngüsünün son bulduğu ve gebe kalamadığı menopoz döneminin birçok belirtiyle kendini gösterdiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, "Menopoz dönemi öncesi ve sonrası dahil olmak üzere 3-5 yıl kadar süren bir süreç.

Kadının adet döngüsünün son bulduğu ve gebe kalamadığı menopoz döneminin birçok belirtiyle kendini gösterdiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, "Menopoz dönemi öncesi ve sonrası dahil olmak üzere 3-5 yıl kadar süren bir süreç. Bu süreç sıcak basması, adet dönemi düzensizlikleri gibi bilinen belirtilerin yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi daha az bilinen şikayetlerle de kendini gösteriyor" dedi.

Kadının menopoz tanısının kesinlik kazanması için uzmanlar, 12 ay boyunca hiç menstrüel kanama olmaması gerektiğini söylüyor.  Ancak bu dönem 3-5 yıl arasında sürebiliyor. Hatta bazı kadınlarda menopoz dönemi 8 yıl kadar uzayabiliyor. Menopozun belirti vermeden birden bire ortaya çıkan bir dönem olmadığını belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, sıcak basması, adet dönemi düzensizlikleri gibi bilinen belirtilerinin yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi daha az bilinen şikayetlerle de kendini gösterdiğini söyledi.

"Bir kadın menopoza gireceğini vücudunda oluşan belirtilerden yola çıkarak anlayabilir" diyen Prof. Dr. Attar şu bilgileri verdi:

"Menopoz dönemi üç aşamada değerlendirilir. İlk dönem menopoz öncesi "perimenopoz" olarak adlandırılanmenopozalsemptomların başlangıcından postmenopoza kadar olan süreçtir. İkinci dönem "Menopoz" yani son adet dönemidir. 3. ve son dönem de "postmenopoz"  denilen son adet kanaması ile yaşlılık dönemi arasındaki dönemdir."

Menopoz döneminde kişide fiziksel ve psikolojik pek çok değişikliğin ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Rukset Attar, bazı kadınların bu döneme hiç rahatsızlık çekmeden ya da çok az şikayetle girse de genellikle 6 belirtinin çok önemli olduğuna işaret etti. Söz konusu belirtileri sıraladı.

"ADET DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTERİR"

Adet dönemlerinin ağırlaşması, uzamaya başlaması veya bu dönemlerin daha hafif geçmesi, düzensizleşmesi, kişinin menopoza gireceğinin ilk habercilerinden. Prof. Dr. Rukset Attar, adet dönemindeki bu farklılıkların kişinin yapısı, genetik özellikleri, doğum sayısı, doğumun normal ya da sezaryen olması gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini anlattı.

"DİYABETLİ KADINLARDA MENOPOZ DÖNEMİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU DAHA SIK"

Menopoz döneminde idrar yolu enfeksiyonlarının da daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Rukset Attar, "östrojen hormonunun eksikliği idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Vajen ve üretra (dış idrar yolu) bölgesinde kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma görülüyor. Yaşla birlikte mesane hem hacmini hem de elastikiyetini kaybetmeye başlıyor ve sık tuvalete çıkma ihtiyacı da burada başlıyor. Genitalduvarların zayıflamasına bağlı olarak üretra incelenebilir ve bu durum nedeniyle bakteriler mesaneye daha kolay erişir. Dolayısıyla kadınların yaşlanmasına bağlı olarak daha sık idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları görülür" dedi.

Kadınlarda bu riskin son adet döneminden sonraki dört veya beş yıl içinde artmaya başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Rukset Attar, özellikle diyabet gibi bazı kronik hastalıkları olan veya tekrarlayan kronik hastalıkları olan kişilerin idrar kaçırmaya daha yatkın hale getirdiğine işaret etti. Bu durumu yönetebilmenin tedaviyle mümkün olabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Attar, kadınların bu durumu yaşlanmanın bir sonucu olarak görmemeleri gerektiğini söyledi.

"ANİ SICAK BASMALARIEN UZUN SÜREN ŞİKAYETLERDEN BİRİ"

Ani sıcak basmaları menopozda en çok şikayet edilen belirtilerden biri. Östrojen hormonunun azalmasından kaynaklanan bu sürecin menopozdan 2 yıl kadar önce "perimenopoz" döneminde başladığını aktaran Prof. Dr. Rukset Attar,sözlerine şöyle devam etti: "Bu şikayetmenopoz süresince de devam eder ve postmenopoz döneminde azalarak sona erer. Menopoz döneminde görülen ani sıcak basmaları olarak bilinen vücut ısısında artışlar, özellikle geceleri uyku sırasında, aşırı terlemeye de yol açabiliyor."

"PSİKOLOJİDEKİ OLUMSUZ ETKİLERPERİMENOPOZ DÖNEMİNDE YOĞUNLAŞIYOR"

Menopoz döneminde yine östrojen hormonundaki azalmaya bağlı olarak kişide depresyon, şiddetli kaygı veya istikrarsız, dengesiz davranışlar görülebiliyor. Özellikle perimenopozal dönemdeki kimi kadınlarda ağlama krizleri, duygu durum dalgalanmaları, depresif hissetme gibi şikayetler görülebildiğini de aktaran Prof. Dr. Rukset Attar kimi kadınların da sebebini bilmeden öfkeli ve normalden daha alıngan olabileceğini de söyledi.

"ODAKLANMA SORUNU GEÇİCİDİR"

Menopoz sırasında odaklanma ve hafıza önemli derecede geriler. Hatırlamak ya da farklı şeylere dikkatini vermek zorlaşabilir Bu tip odaklanma ve hafıza gerilemesinde stresin önemli bir faktör olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, şu bilgileri verdi: "Menopoz döneminde odaklanma ve hafıza sorunları yaşayan birçok kadın birkaç sene içerisinde Alzheimer olacağından korkar. Oysaki bu şikayetler dönemseldir. Unutkanlık ve odaklanma konusunda endişelenmelerine gerek yok."


İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir
İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir
İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir

Yeditepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı! Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor         
09:23
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Yanan aracı gören vatandaşlar kısıtlamayı falan unuttu! Film izler gibi izlediler Yanan aracı gören vatandaşlar kısıtlamayı falan unuttu! Film izler gibi izlediler         
01:14
West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü         
00:40
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti         
22:37
Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor         
21:45
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti         
14:41
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 09:45:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İdrar yolu enfeksiyonları menopoz belirtisi olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement