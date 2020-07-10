İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri vurabilir - Son Dakika

İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri vurabilir

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan Acar Demir, "İdrar yapma esnasında ve sonrasında ağrı ve yanma varsa kendiliğinden geçmesini beklemeyin.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan Acar Demir, "İdrar yapma esnasında ve sonrasında ağrı ve yanma varsa kendiliğinden geçmesini beklemeyin. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmezse böbreklere zarar verebilir. Gebelerde ise erken doğuma bile neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Dr. Demir, idrar yolu enfeksiyonları hakkında uyarılarda bulundu.

İdrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda sık görülen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"İdrar yapma esnasında ve sonrasında ağrı ve yanma varsa kendiliğinden geçmesini beklemeyin. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmezse böbreklere zarar verebilir. Gebelerde ise erken doğuma bile neden olabilir. Bunun en büyük nedeni olarak kadınların üretra denilen idrar kesesinden idrarı dışarı taşıyan son kısmının kısa ve makatın idrar yolu girişine çok yakın olmasını gösterebiliriz. İdrar yolu enfeksiyonlarına çoğunlukla idrar yolundan idrar kesesine ulaşan bakteriler neden olur."

İlk belirtisi ağrı, bulantı ve yanma

Demir, idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerine ilişkin, "En yaygın belirtisi, idrar yapma esnasında ve sonrasında meydana gelen ağrı ve yanma hissidir. Ayrıca sık idrara çıkma isteği, idrarın az az gelmesi, kanlı ve bulanık olması, alt karın bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, mide bulantısı gibi şikayetlere de sıklıkla neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu enfeksiyonlardan korunmak için tavsiyelerde bulunan Demir, "Öncelikle kişisel temizliğe ve hijyene dikkat edilmeli. Genital bölgenin temizliği için sadece temiz su ile yıkadıktan sonra kuru tutulması yeterlidir. Bunun haricinde bir temizleyici kullanmanıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

İdrar kültürü testinde enfeksiyona neden olan bakteri türünün belirlendiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Hangi antibiyotiğe duyarlı olduğu belirlenerek uygun antibiyotik seçimi yapılır. Antibiyotik kullanımı ile birlikte günde 2 ila 2,5 litre kadar su içmek gerekir. Böylece idrarın seyrelmesi ve bakterilerin atılması kolaylaştırır. Bakterilerin makattan vajina ve üretraya bulaşmasını önlemek için genital bölge önden arkaya doğru temizliği yapılmalı."

Pendik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri vurabilir - Son Dakika Ekonomi
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