İdris Güven'den 'Esnek çalışma düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

İdris Güven'den 'Esnek çalışma düzenlemesi' açıklaması

11.11.2020 15:45
İdris Güven'den 'Esnek çalışma düzenlemesi' açıklaması, System.String[]

Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, işçiler ilgilendiren Torba Yasa içerisinde yer alan esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, işçiler ilgilendiren Torba Yasa içerisinde yer alan esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Güven'in açıklaması şu şekilde:

"Meclis Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde yer alan ve esnek çalışma düzenlemesinde tartışma oluşturan iki madde geri çekildi. Bildiğiniz gibi 4 ay önce kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme gelmişti, derdimizi anlatana kadar epey hırpalanmıştık. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu adil ve doğru değil demişti. Bunu üzerine düzenleme meclisten geri çekilmişti. 15 gün öncede esnek çalışma ile ilgili, torba yasaya 3 madde konmuştu. Bizde sizlerin vasıtası ile basın açıklamalarımızla kamuoyuna, siyasi partilerin tamamına bu maddelerin doğru olmadığını, işçinin aleyhine olduğunu, kabul edilebilir olmadığını anlatmaya gayret sarf ettik. Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, AK Parti grup başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup başkanvekilleri Levent Bülbül ve Erkan Akçay'dan bu konu ile ilgili randevu isteyerek, yapılacak olan düzenlemelerin, işçilere vereceği zararı anlatmıştır ve haklı taleplerimizin doğru olduğunu onlarda kabul etmiştir. Ayrıca AK Parti MYK grup toplantısında bu durum tartışıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan buradaki amacımız istihdamdır. İşçilerimizin çalışması bizim için önemli. Ancak bu konuda bir uzlaşma olması lazım. Bunu tekrar çalışın, uzlaşın ve öyle getirin talimatı vermiştir. AK Parti grup başkanvekili Mehmet Muş, dün yapmış olduğu açıklama ile taleplerimizi değerlendirdiklerini ve ilgili iki maddeyi, tekliften çıkarma kararı aldıklarını açıklamıştır. Bu maddeleri kısaca özetlersek, tartışmalı maddelerden biri, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin, iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasını öngören düzenlemedir. Yani işçinin aleyhine, örgütsüz, kuralsız çalıştıran işverenlerinde lehine olan bir maddedir. Bu maddenin gerekçesinde bu yaştakilerin kolay iş bulmasının amaçlandığı öne sürülmüştür. Bir diğer madde ise 25 yaş altı olup, 10 günden az çalışma günü olanlara yönelik düzenlemedir. Yani 25 yaş altı küçüklere ayda 10 günden az çalışır ise sigorta yatırma zorunluluğu ortadan kaldırılacaktır. Bu da 25 yaş altındaki işçilerin işsizlik, malullük, yaşlılık gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanmasını ortadan kaldırıyor.

TÜRK İŞ çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla, işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için, bu maddeye şiddetle karşı çıkmaktaydı. Meclis de verilecek olan değişiklik önergeleriyle, teklifin ilgili 33 ve 37'nci maddeleri teklif metninden çıkarılacaktır. Bizler her zaman sosyal diyalogdan yana olduğumuzu ifade ettik. İşçiler emekçiler ile ilgili çıkarılacak yasalar da bizlerin de fikrinin alınması ve karşılıklı iletişim halinde olmamızda her zaman fayda olacağı kanaatindeyiz. Şu an için sorun çözüldü gibi görünmekte olup yasanın çıkmaması hususunda emeği geçen AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ederiz." - KAYSERİ

Torba Kanun, İşçiler, Kayseri, Türk İş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdris Güven'den 'Esnek çalışma düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika


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