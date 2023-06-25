İdris Karabuga'nın boğası kepçe ile su kanalından kurtarıldı

Iğdır'ın Çalpalı köyünde yaşayan İdris Karabuga'nın su kanalına düşüp sürüklenen boğası kepçe ile kurtarıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken kullanıcıları kepçe operatörünün profesyonelliğine şapka çıkardı.

TEK HAMLE İLE KURTARDI



İdris Karabuga'nın, Yeşil Iğdır Sulama Kanalı'nın çevresinde otlattığı boğalardan biri suya düştü. Metrelerce sürüklenen boğa için hemen ileride suyun aktığı bir kum ocağında çalışan iş makinesi operatörüne haber verildi. İşini bırakan operatör, kanalın yanına geldi ve hayvanı kepçeyle yakalayıp çıkardı.

"HAYVANIN FİYATI 50 BİN TL"

Hayvanının yaklaşık 4 kilometre sürüklendiğini belirten Karabuga, "Hayvanları otlatırken biri suya düştü. Güçlü akan su hayvanı sürükleyip götürdü. O sırada ilerideki kum ocağında çalışan arkadaşları arayıp yardım istedim. Onlar da iş makinesi ile hayvanın geçişini bekledi. Hayvan geçerken de büyük bir ustalıkla onu yakalayıp dışarı çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. Hayvanın bugünkü fiyatı yaklaşık 50 bin lira. İş makinesi operatörü tek hamlede kurtaramasa belki de ölüp gidecekti" diye konuştu.

GÜNDEM OLDU

Kurtarma anları kamera ile kayıt altına alınırken görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı kepçe operatörünün profesyonel bir şekilde tek hamlede hayvanı kurtarmasını taktir etti.