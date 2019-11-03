İdris Karael, yeniden başkan seçildi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aile Birliği Başkanlığına İdris Karael yeniden seçildi.



Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin toplantı salonunda yapılan aile birliği toplantısına katılan velilerin oy birliği ile aile birliği başkanlığına İdris Karael seçildi. Okul için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını ifade eden Karael, "Elimizden gelen her hizmeti okulumuz ve öğrencilerimizin huzuru, güveni ve kaliteli eğitimi için sunacağız. Bize teveccüh gösteren okul idaremize ve velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - VAN