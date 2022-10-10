İdris Nebi Yılmaz: Doğalgaz krizinin çözümü Afrika gazı olabilir.

İnşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İdris Nebi Yılmaz, dünyayı saran doğalgaz krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ünlü iş adamı, "Dünyada her geçen gün biraz daha gerilimin tırmanmasına sebep olan enerji sorununa en güçlü alternatif; Afrika gazı" dedi.

AVRUPA'NIN GÖZÜ AFRİKA GAZINDA

Avrupa'nın da yıllardır görmezden geldiği Afrika'daki geniş gaz rezervleriyle ilgilenmeye başladığını dile getiren İdris Nebi Yılmaz, "Küresel gerilimin tırmanmasına sebep olan gaz konusu, bütün dünya ülkeleri için içinden çıkılamaz bir hâl aldı. Bu sebeple Avrupa yüzünü Afrika rezervlerine çevirdi. Lojistik sorununun son dönemde de baş göstermesine rağmen hâlâ Afrika gazı güçlü bir çözüm önerisi" diye konuştu.

TÜRKİYE, AFRİKA'DAKİ GÜCÜNÜ PERÇİNLEYECEK

İdris Nebi Yılmaz, Türk iş adamlarının dikkatini Afrika pazarındaki fırsatlara çekti: "Rusya ve Çin'in Afrika'da yıllardır güçlü çalışmaları var. Fakat Afrika devletleri için Rusya- Ukrayna krizinde büyük diplomasi başarısı göstermiş Türkiye, yeni sömürü çarkına karşı en güçlü partner konumunda. Büyük miktarda gaz rezervine sahip olan coğrafya için Türk firmaları kısmen görüşmeler yapmaya başladı. Resmi makamların da konuya katılımıyla Türk firmalarına Afrika bölgesinde yeni bir pazar açılmış olacak. Bu diplomatik ve ekonomik girişimler Türkiye'nin Afrika'daki gücünü şüphesiz perçinleyecek. Türk firmaları için Afrika pazarı artık kısmen bilinen bir pazar. Kalıcı ve uzun soluklu ortaklıklarla Afrika'daki ticaretlerde büyük hacimli işlere imza atabiliriz."dedi.