İdris Şahin: Ülkeye Aldığınız Göçmenlerin Nerede Oturduğunu Bilmiyor Musunuz? Bilmiyorsanız Acizsiniz, Bilerek Yapıyorsanız Suç İşliyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi

İdris Şahin: Ülkeye Aldığınız Göçmenlerin Nerede Oturduğunu Bilmiyor Musunuz? Bilmiyorsanız Acizsiniz, Bilerek Yapıyorsanız Suç İşliyorsunuz

11.10.2022 16:35

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bazı vatandaşların kendi adreslerinde yabancı uyruklu şahısların kayıtlı olduğu yönündeki iddialarına ilişkin, “Hükümetin, seçim güvenliği endişelerine bir de ulusal güvenlik endişelerini eklemiş olduğunu görüyoruz. Siz, ülkeye aldığınız göçmenlerin nerede olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız acizsiniz, yok eğer bilerek yapıyorsanız da açıkça suç işliyorsunuz. Nüfus müdürlükleri dolup taşmış, e-devlet kilitlenmiş durumdayken bu hususta acilen hükümetin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bazı vatandaşların kendi adreslerinde yabancı uyruklu şahısların kayıtlı olduğu yönündeki iddialarına ilişkin, "Hükümetin, seçim güvenliği endişelerine bir de ulusal güvenlik endişelerini eklemiş olduğunu görüyoruz. Siz, ülkeye aldığınız göçmenlerin nerede olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız acizsiniz, yok eğer bilerek yapıyorsanız da açıkça suç işliyorsunuz. Nüfus müdürlükleri dolup taşmış, e-devlet kilitlenmiş durumdayken bu hususta acilen hükümetin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

İdris Şahin, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bazı vatandaşların, kendi oturdukları adreslerde yabancı uyruklu şahısların kayıtlı olduğu yönündeki iddialarını değerlendirdi. Şahin, şunları söyledi:

"Bu, ciddi bir zaaftır. Kimse kimseyi yanlışlıkla başka bir yere yerleştirmez arkadaş. Bu kimselerin e-devlete kaydı, hata ya da tesadüfen olabilecek bir işlem değildir. Birilerinin e-devlette bizzat bu girişleri yapmış olması gerekir. Nüfus müdürlüğü göç idaresine, göç idaresi İçişleri Bakanlığı'na sorumluluğu atarak halkımızı oyalayamaz. Bu, açık bir anayasal suçtur.

"SOYLU, YAKIŞIKSIZ EL KOL HAREKETLERİYLE SORUYU BAŞINDAN SAVIYOR'"

Vatandaş belge gösteriyor, belge. Bunun karşılığında devlet kurumları ne yapıyor? Hiçbir şey. Topu birbirlerine atıyorlar. Atarlar tabii. Yetkili Bakan Sayın Soylu'yu görmüyor musunuz? Muhabir soru soruyor, cevap vereceğine yakışıksız, ciddiyetsiz bir şekilde el kol hareketleriyle soruyu başından savıyor. Bu, devlet ciddiyetine ve adabına sığar mı? Kamu adına soru soran basın mensubuna cevap vermek ve kamuoyunu aydınlatmak Sayın Bakan'ın görevi değil de nedir? Doğru, hesaptan kaçar mı? Ne günlere kaldık.

"BİLMİYORSANIZ ACİZSİNİZ, BİLEREK YAPIYORSANIZ SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

Hükümetin, seçim güvenliği endişelerine bir de ulusal güvenlik endişelerini eklemiş olduğunu görüyoruz. Siz, ülkeye aldığınız göçmenlerin nerede olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız acizsiniz, yok eğer bilerek yapıyorsanız da açıkça suç işliyorsunuz. Nüfus müdürlükleri dolup taşmış, e-devlet kilitlenmiş durumdayken bu hususta acilen hükümetin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Babacan'dan Erdoğan'a: 'Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum' Babacan'dan Erdoğan'a: 'Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum' Babacan: Ülkemizin Dış Politikada Okumakta Olduğu Yalnızlık Senfonisini Bitireceğiz Babacan: Ülkemizin Dış Politikada Okumakta Olduğu Yalnızlık Senfonisini Bitireceğiz
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, İdris Şahin, Demokrasi, E-Devlet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdris Şahin: Ülkeye Aldığınız Göçmenlerin Nerede Oturduğunu Bilmiyor Musunuz? Bilmiyorsanız Acizsiniz, Bilerek Yapıyorsanız Suç İşliyorsunuz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: İdris Şahin: Ülkeye Aldığınız Göçmenlerin Nerede Oturduğunu Bilmiyor Musunuz? Bilmiyorsanız Acizsiniz, Bilerek Yapıyorsanız Suç İşliyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement