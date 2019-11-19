Son Dakika Haberleri: İDSB, İsrail'in ayrımcı politikalarının ele alınacağı konferans düzenleyecek
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İDSB, İsrail'in ayrımcı politikalarının ele alınacağı konferans düzenleyecek

6 saat önce

İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), 29-30 Kasım'da "Uluslararası İsrail'in Ayrımcı Politikaları Konferansı" düzenleyecek.

İDSB, İsrail'in ayrımcı politikalarının ele alınacağı konferans düzenleyecek, System.String[]

İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), 29-30 Kasım'da "Uluslararası İsrail'in Ayrımcı Politikaları Konferansı" düzenleyecek.

İDSB'den yapılan açıklamada, konferansın Fidder ve Global Organization Against Racial Discrimination Segregation iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından Mart 2017'de "İsrail'in Filistin Halkına Yönelik Apartheid Uygulamaları" adlı bir rapor yayımladığı anımsatılan açıklamada, "Dünyanın önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Virginia Tilley ve Richard Falk tarafından hazırlanan raporda, işgalci İsrail'in uygulamalarından Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli vatandaşların olumsuz yönde etkilendiği, hayatlarının zorlaştırıldığı beyan edildi. Raporun komisyon tarafından yayımlanmasının ardından çeşitli toplantılarda gündem ve ciddi bir tartışma konusu olarak yer alması, bu organizasyonu önemli kılmaktadır." denildi.

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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