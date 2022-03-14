İDSO, 16 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anma konseri verecek - Son Dakika
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İDSO, 16 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anma konseri verecek

14.03.2022 13:29
İDSO, 16 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anma konseri verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde bu hafta Çanakkale şehitleri anılacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde bu hafta Çanakkale şehitleri anılacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" 16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla, şehitlerin yad edileceği konseri şef Burak Tüzün yönetecek.

Konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi Soprano sanatçısı Hülya Kazan solist olarak sahne alırken, sanatçıya Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul eşlik edecek.

Konserde, savaşta hepsi şehit olan 57. Alay'dan ismini alan "57. Alay Gelibolu Senfonisi" eseri de müzikseverlerle buluşacak.

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDSO, 16 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anma konseri verecek - Son Dakika


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