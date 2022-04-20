İDSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verecek - Son Dakika
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İDSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verecek

20.04.2022 17:10
İDSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir konserle devam edecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir konserle devam edecek.

AKM Çocuk Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser, 23 Nisan'da AKM Tiyatro Salonu'nda 17.00'de başlayacak.

Deniz Oliveira Erdinç'in yönetimindeki orkestraya, genç yetenekler, piyanist Adil Kerem Ünal ile kornist Kağan Berişa eşlik edecek.

Konserde, Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın "Fa Minör Piyano Konçertosu Bwv 1056", Avusturyalı besteci Wofgang Amadeus Mozart'ın "Korno Konçertosu No: 3 1. Bölüm" ve Rus besteci Sergei Prokofiev'in çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt" seslendirilecek.

Oyuncu ve sunucu Öner Erkan da anlatıcı olarak orkestra ile sahnede olacak.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Konser, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verecek - Son Dakika


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