İdso 25 Ocak'ta Konser Verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), şef Josef Suilen yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), şef Josef Suilen yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.



Caddebostan Kültür Merkezinde 25 Ocak'ta verilecek konserde, kemanıyla Hande Özyürek de orkestraya eşlik edecek.



Konserde, Mikhail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila", Oğuzhan Balcı'nın "Keman Konçertosu", Ludwig Van Beethoven'in "Senfoni No.5, Op. 67" eserleri icra edilecek.

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