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İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak

22.02.2022 12:39
İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde bu hafta çellist Jamal Aliyev sahne alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde bu hafta çellist Jamal Aliyev sahne alacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, İDSO DenizBank Konserleri'nin şubat ayındaki son konseri 25 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Genç şef Nil Venditti'nin şefliğindeki konserde Joseph Haydn'in "Viyolonsel Konçertosu No: 1 Do Majör" ve Bela Bartok'un "Yaylı Orkestra için Divertimento" eserleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Tiyatro, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İDSO, 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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