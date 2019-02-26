Son Dakika Haberleri: İdso, Çetin Emeç'i Anma Konserinde Sahne Alacak

İdso, Çetin Emeç'i Anma Konserinde Sahne Alacak

2 saat önce

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), gazeteci Çetin Emeç'i vefatının 29. yılında yad edecek.

İdso, Çetin Emeç'i Anma Konserinde Sahne Alacak, System.String[]
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), gazeteci Çetin Emeç'i vefatının 29. yılında yad edecek.

İDSO, Denizbank konserleri kapsamında 1 ve 2 Mart'ta anma konserinde sahne alacak.

Can Okan yönetimindeki orkestra, 1 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 2 Mart'ta gerçekleşecek "Çetin Emeç'i anma etkinliğinde ise "eğitim konseri" gerçekleştirilecek.

Konserde, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası Uvertürü", Franz Danzi'nin "Flüt ve Klarnet için düzenlenmiş Senfoni Konçertant Op.41", Robert Schumann'ın "Genoveva Uvertür", Max Bruch'ın "Kol Nidrei Op.47" ve Ferdinand David'in "Trombon Konçertosu" eserleri icra edilecek.

Orkestraya, her iki konserde viyolonselde Murat Berk, klarnette Evrim Güvemli, flütte Recep Fıçıyapan ve trombonda Aslı Erşen eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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