İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek - Son Dakika
Üye Girişi

İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek

08.03.2022 12:36
İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında "Dünya Kadınlar Günü Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında "Dünya Kadınlar Günü Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, genç piyanist Iraz Yıldız, 11 Mart'ta 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Pek çok farklı ülkede, dünyaca ünlü isimlerle birlikte sahneye çıkan orkestra şefi Hakan Şensoy'un yöneteceği konserde, Vaja Azarashvili'nin "Nocturne", Mozart'ın "Piyano Konçertosu No: 12", Joseph Haydn'ın "Senfoni No: 49" eserleri yorumlanacak.

YORUMLAR
500
Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Dünya Kadınlar Günü, Mart, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:42:10. #1.12#
SON DAKİKA: İDSO, Dünya Kadınlar Günü konseri verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement