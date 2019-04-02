Son Dakika Haberleri: İdso, Piyano Sanatçısı Antonio Di Cristofano'ya Eşlik Edecek

İdso, Piyano Sanatçısı Antonio Di Cristofano'ya Eşlik Edecek

46 dakika önce

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), piyano sanatçısı Antonio Di Cristofano'ya eşlik edecek.

İdso, Piyano Sanatçısı Antonio Di Cristofano'ya Eşlik Edecek, System.String[]
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), piyano sanatçısı Antonio Di Cristofano'ya eşlik edecek.

İDSO DenizBank Konserleri'nde nisan ayının ilk konseri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde piyano sanatçısı Antonio Di Cristofano'ya eşlik edecek İDSO, 5 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, Modest Mussorgsky'nin "Çıplak Dağda Bir Gece", Dmitri Schostakovich'in "2 Numaralı Fa Majör Piyano Konçertosu, Op.102" ve Modest Mussorgsky'nin "Bir Sergiden Tablolar" eserleri icra edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Güncel
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