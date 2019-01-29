Son Dakika Haberleri: İdso, Şef Lior Shambadal Yönetiminde Konser Verecek

İdso, Şef Lior Shambadal Yönetiminde Konser Verecek

47 dakika önce

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Berlin Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.

İdso, Şef Lior Shambadal Yönetiminde Konser Verecek, System.String[]
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Berlin Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.

İDSO Denizbank konserleri kapsamında yapılacak etkinlik, Süleyman Seba Kültür ve
Sanat Merkezi'nde 1 Şubat'ta gerçekleşecek.

İsrailli viyola sanatçısı Gilad Karni'nin eşlik edeceği konserde, Dmitri Shostakovich'in "Viyola Sonatı, Op.147" ile Ludwig Van Beethoven'in "Senfoni No.6 Fa Majör, Op. 68" eserleri icra edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:30 Kaynak: AA

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