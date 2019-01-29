İdso, Şef Lior Shambadal Yönetiminde Konser Verecek
47 dakika önce
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Berlin Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
(İDSO
), Berlin
Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.
İDSO Denizbank
konserleri kapsamında yapılacak etkinlik, Süleyman Seba
Kültür ve
Sanat Merkezi'nde 1 Şubat'ta gerçekleşecek.
İsrailli viyola sanatçısı Gilad Karni'nin eşlik edeceği konserde, Dmitri Shostakovich'in "Viyola Sonatı, Op.147" ile Ludwig Van Beethoven
'in "Senfoni No.6 Fa Majör, Op. 68" eserleri icra edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:30 Kaynak: AA
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