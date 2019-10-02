Son Dakika Haberleri: İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak
Son Dakika Güncel Haber

İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak

37 dakika önce

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), 2019- 2020 sezonu açılış konseri, 4 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde yapılacak.

İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak, System.String[]

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), 2019- 2020 sezonu açılış konseri, 4 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde yapılacak.

İDSO Deniz Bank Konserleri kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, Giuseppe Verdi'nin "Louisa Miller Uvertürü", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Flüt ve Arp için Konçerto" ve Hector Berlioz'un "Fantastik Senfoni" eserleri dinleyicilerle buluşacak.

Konseri, Berlin Filarmoni Orkestrası da dahil olmak üzere 120'den fazla Avrupa orkestrası ile çalışmış dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari yönetecek.

İDSO, ayrıca arpta solist Marie Pierre Langlamet ve flütte solist Bülent Evcil'e de eşlik edecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Wolfgang Amadeus Mozart, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDSO, sezon açılışını Aya İrini Müzesi'nde yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]