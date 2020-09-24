İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2020-2021 sezonunu Ender Sakpınar'ın yöneteceği konserle açıyor.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda 2 Ekim'de gerçekleştirilecek konserde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salonun üçte bir kapasitesi kullanılacak.
Besteci ve orkestra şefi Ender Sakpınar'ın yönetiminde sahne alacak İDSO, solist Gautier Capuçon'a eşlik edecek.
Konserde Joseph Haydn'ın "C Majör Viyolonsel Konçertosu" ve Gustav Holst'un "St Paul's Suite" eserleri dinleyicilerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İDSO yeni sezonun ilk konserini 2 Ekim'de verecek - Son Dakika