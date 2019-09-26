İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu depreme röportaj sırasında yakalandı
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İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun deprem anındaki tepkileri İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile yapılan röportaj sırasında kamera kaydına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:54 Kaynak: AA
İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun deprem anındaki tepkileri İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile yapılan röportaj sırasında kamera kaydına yansıdı.
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