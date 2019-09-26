Son Dakika Haberleri: İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu depreme röportaj sırasında yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu depreme röportaj sırasında yakalandı

1 saat önce

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun deprem anındaki tepkileri İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile yapılan röportaj sırasında kamera kaydına yansıdı.

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun deprem anındaki tepkileri İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile yapılan röportaj sırasında kamera kaydına yansıdı.

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu depreme röportaj sırasında yakalandı

Mustafa Fehmi Kubilay, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır
Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Turkcell ve Turk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:07:37. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu depreme röportaj sırasında yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]