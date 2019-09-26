İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu depreme röportaj sırasında yakalandı

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun deprem anındaki tepkileri İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile yapılan röportaj sırasında kamera kaydına yansıdı.