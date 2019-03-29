İduğ'a En Büyük Destek Kadınlardan
7 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa İduğ, "31 Mart'taki başarımızda gönüllü kadın arkadaşlarımızın başarısı büyük olacak" dedi.
Çalışma programında kendisine eşlik edenlerin yanı sıra gece gündüz demeden, ilçenin farklı noktalarında faaliyet gerçekleştiren, kampanya araçlarını kullanan onlarca gönüllü kadına teşekkür eden İduğ, kadınların seçim kampanyasına da pozitif enerjileriyle olumlu katkı sunduğunu söyledi. İduğ, "Onlara çok güveniyorum, inanıyorum. Kadınlar isterse başarır. 31 Mart'ta sandıklarda çiçek açtıracağız. Başarımızda kadın çalışma arkadaşlarımızın, gönüllülerimizin katkısı da büyük olacak. Baharı birlikte karşılayacağız" dedi.
Bornova'da meclis üyesi adayı listesinde kadın kotasını yakaladıklarına dikkati çeken İduğ, göreve geldiklerinde Bornova'da kadınların her alanda daha güçlü olması için çalışacağını söyledi. İduğ, "Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, üretmesi, kent yaşamına aktif katılımını sağlayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
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