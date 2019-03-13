İduğ'a, Meşhur Kokoreççi Asım'dan Destek

Ünü Türkiye'ye yayılan, kokoreç profesörü Asım Usta, üniversite öğrenciliği döneminde yanında da çalışan İduğ'a güveninin tam olduğunu söyledi. Asım Usta, "Mustafa, başladığı her işi başarır. Çamdibi, Bornova halkı onun yanında" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdürürken, İstanbul'dan iş ortağı konuklarını, 1960'dan beri hizmet veren Kokoreççi Asım Usta'da ağırlayan İduğ, üniversite yıllarında bir dönem Asım Usta'ya destek de verdiğini belirtti. İstanbul'daki arkadaşlarının da İzmir'e geldiklerinde mutlaka Asım Usta'ya geldiğini belirten İduğ, "Asım Usta'nın ünü, İzmir'i hatta Türkiye'yi aştı. Onun işinde en iyisini yapma titizliği bana da örnek oldu. O benim için aynı zaman da bir ağabey, baba" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ında bulunduğu öğle yemeğinde Asım Usta, Başkan Adayı İduğ'a başarılar dileyerek, "Mustafa'ya güvenim tam. O başladığı her işi çok iyi yapar ve başarır. Çamdibive Bornova, halkı onun yanında. Mustafa, Bornova'da iz bırakan başkanlardan olacak" diye konuştu.