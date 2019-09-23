Son Dakika Haberleri: İduğ ve Gökçe, sahaya indi
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İduğ ve Gökçe, sahaya indi

35 dakika önce

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile birlikte ilçede yapılacak çalışmaları yerinde değerlendirmek için incelemelerde bulundu.

İduğ ve Gökçe, sahaya indi, System.String[]

Bornova'da ortak projeler için inceleme

Gökçe ve Başkan İduğ, Bornova Merkez, Zafer, Çamkule ve Altındağ Merkez Mahalleleri'nde saha çalışması yaptı. Meydan düzenlemeleri, yolların genişletilmesi, yeni park alanları yaratılması ve Altındağ Rekreasyon Alanı'nın daha etkin kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Bornova Belediyesi'nin ilgili bürokratlarının da katıldığı gezide Başkan İduğ, "Seçim döneminde dezavantajlı mahalleleri eğitim ve yaşam alanında çok daha iyi bir duruma getireceğimizi söylemiştik. Bunun amaçla çalışmalarımıza başladık. Park alanları, taziye evi, pazaryeri ve düğün salonu gibi yurttaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlıyoruz" dedi.

Altındağ, Bornova, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:49 Kaynak: Bültenler
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