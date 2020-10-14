IEA 2021 küresel petrol talebi öngörüsünü değiştirmedi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2021 yılı günlük ortalama küresel petrol talebi öngörüsünü 97.2 milyon varilde tuttu.

IEA'nın bugün açıklanan Petrol Piyasası Raporu'na göre IEA, 2021 yılında küresel petrol talebinin, 2020 yılına göre günlük ortalama 5.5 milyon varil artacağını öngörüyor.

IEA, 2020 yılı günlük ortalama küresel petrol talebi öngörüsünü de, önceki raporunda olduğu gibi, geçen yıla göre 8.4 milyon varil düşüşle 91.7 milyon varil düzeyinde sabit tuttu.Dünya genelinde hükümetlerin koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmesi ve yaz tatili sezonunda seyahat talebinin bir miktar toparlanmasıyla Temmuz ayında, günlük ortalama küresel petrol talebi, aylık bazda 3.4 milyon varil arttı.

IEA raporunda, "Bununla birlikte, Covid-19 vakalarının ikinci dalgası ve yeni kısıtlamalar artık talep artışını yavaşlatıyor" denildi.