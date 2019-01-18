Son Dakika Haberleri: Iea - ABD'nin Petrol Üretimi 2019'da Önemli Etken Olacak

Iea - ABD'nin Petrol Üretimi 2019'da Önemli Etken Olacak

28 dakika önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD petrol üretiminin, bu yıl bir kez daha küresel piyasalarda önemli bir etken olacağına dikkat çekti.

Iea - ABD'nin Petrol Üretimi 2019'da Önemli Etken Olacak, System.String[]
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD petrol üretiminin, bu yıl bir kez daha küresel piyasalarda önemli bir etken olacağına dikkat çekti.

IEA'nın raporunda, "Enerji devi, yeniden dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu onaylatma yolunda" denildi. IEA verilerine göre, ABD'nin petrol üretimi geçen aylarda günde 2 milyon varilden de çok artarak, günde 11.9 milyon varile katar yükseldi.

IEA verilerine göre, küresel petrol üretimi Aralık ayında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) öncülüğünde, günde 950 bin varil azaldı.

IEA verilerine göre, günde 590 bin varili bulan OPEC'in üretimindeki düşüşün 420 bin varillik büyük bölümü Suudi Arabistan üretimindeki düşüşten kaynaklandı.

Küresel petrol talebinde 2019 yılı için büyüme öngörüsünü günde 1.4 milyon varil düzeyinde tutan IEA, 2018'de günde 2.6 milyon varil olan OPEC dışı üreticilerin petrol üretimindeki artışın ise 2019'da 1.6 milyon varil/güne yavaşlayacağını öngördü.

Ancak ABD'nin üretiminde sürpriz yükselişin 2019 yılında da devam  edeceğini öngören IEA, 2019 ortasında ABD'nin üretiminin Suudi Arabistan  veya Rusya'nın üretim kapasitesini geride bırakacağını da vurguladı.

Rusya'nın günlük üretiminin Aralık ayında 11.5 milyon varile yaklaştığına işaret eden IEA, Rusya'nın üretimi ne zaman kısmaya  başlayacağının belirsiz olduğunu vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Manhattan'daki Çalışanlarıyla Mahkemelik Oldu Survivor Turabi, MTV'nin Yarışma Programı The Challenge'a Katılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:11:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iea - ABD'nin Petrol Üretimi 2019'da Önemli Etken Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]