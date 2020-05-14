IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen petrol piyasalarında dengelenmenin başladığını belirterek, "IEA verileri bize küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme olduğunu gösteriyor.

IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen petrol piyasalarında dengelenmenin başladığını belirterek, "IEA verileri bize küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme olduğunu gösteriyor. Küresel anlamdaki tüm belirsizliklere rağmen 'kara nisanı' geride bırakmayı umuyoruz." dedi.

Birol, IEA'nın internet üzerinden yayınlanan basın toplantısında, petrol piyasalarındaki toparlanmanın kademeli olduğunu ve hassas bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Nisan ayında yayımlanan petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin günlük 9,3 varil azalacağının öngörüldüğünü anımsatan Birol, "Bu ayki rapora göre, küresel günlük petrol talebinin 8,6 milyon varil azalacağını tahmin ediyoruz. Bu miktar önceki tahminden kısmen daha iyi." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınının ülkelerin gelişmelerinde ve küresel anlamdaki büyümede belirsizliklere neden olduğunun altını çizen Birol, şöyle devam etti:

"Küresel petrolün talep tarafı ülke ülke incelendi. IEA verileri bize küresel petrol piyasasında kademeli olarak artan hassas bir düzelme gösteriyor. Küresel anlamdaki tüm belirsizliklere rağmen 'kara nisan'ı geride bırakmayı umuyoruz. Petrol piyasasındaki dengelenmeye yönelik düzelmenin ilk işaretlerini görüyoruz. 2020 petrol piyasası için en kötü yıl olarak nitelendirilebilir, ancak veriler bize çabaların işe yaradığını gösteriyor."

OPEC+ ve diğer ülkelerin katkıları

Birol, OPEC+ üretim profili ve OPEC+ dışında kalan ülkelerin üretimlerindeki gelişmelerin küresel petrol talebinde belirleyici olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Petrol talebinin artmasına ulaştırma sektörlerindeki hareketlilik destek veriyor. Talep tarafında ayrıca G20 ülkelerinin stratejik petrol stoklarını artırmaları da etkili oluyor. Enerji güvenliği için artırılan petrol stoklarında, son 45 günde 16 milyon varillik artış gözledik. Daha çok ABD, Çin ve Hindistan'dan gelen bu verilerin günlük olarak 1,2 milyon varil artışa denk geldiğini söyleyebiliriz. Öte yandan, 1 Mayıs'tan itibaren OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin kısıntıya gitmesiyle piyasalarda toparlanma sinyalleri oluşuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in mayıs ayı kesintisi haricinde gönüllü olarak daha fazla kısıntıya gideceğini bildirmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Umarım bu anlaşmaların sonuçları petrol piyasası için verimli olur."

Birol, küresel petrol piyasasındaki iyimserliğin diğer sebebinin OPEC dışı bazı ülkelerin stratejik petrol rezervlerindeki talep olduğunu bildirdi.

Piyasalarda, bu ülkelerin rezerv kapasitesini artırmasının küresel petrol piyasasının dengelenmesine yönelik adımların en önemlilerinden olduğunu dile getiren Birol, şunları kaydetti:

"ABD, Kanada için düşük petrol fiyatları bir sorun teşkil etse de ABD'nin petrol arzını kısmasıyla piyasalar bunu olumlu bir gelişme olarak algıladı. ABD'nin petrol üretiminin geçen yılla kıyaslandığında 2 milyon 800 bin varil azalacağını öngörüyoruz. Tek bir ülkenin yapabildiği en büyük kısıntı bu gibi gözüküyor. Ayrıca, Kanada, Brezilya, Norveç'ten de kısıntı bekliyoruz. Bu da bize OPEC dışındaki bu ülkelerin kısıntılarının piyasaların dengeleyici rolünün oldukça önemli olduğunu gösteriyor."

Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:42 Kaynak: AA


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