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İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı" - Son Dakika

İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı"

28.12.2021 18:21

İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı" TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş: "2030 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin payının yüzde 50'nin altına düşmesi öngörülüyor" OSD Başkanı Haydar Yenigün: "Otomotiv...

İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı"

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş: "2030 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin payının yüzde 50'nin altına düşmesi öngörülüyor"

OSD Başkanı Haydar Yenigün: "Otomotiv sanayisi sektörünün ihracattaki payı 26 milyar dolar"

IICEC Direktörü Bora Şekip Güray: "Elektriğin petrolü ikamesiyle petrol faturasında 2,5 milyar dolar azaltım sağlanabiliyor"

İSTANBUL - Türkiye'de ve dünyada elektrikli araçların geleceğinin ele alındığı 'Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü' konferansı Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi ev sahipliğinde düzenlendi.

Elektrikli araçlar son dönemde dünya ve Türkiye'nin gündeminde oldukça fazla yer alıyor. Türkiye'de bu gelişen teknolojide söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli araçların dünyada ve Türkiye'deki durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi ev sahipliğinde 'Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü' konferansı düzenlendi. Konferansta dünyada yaşanan gelişmeler, Türkiye'de e-mobilite ekosisteminin gelişimi, elektrikli araçların Türkiye'nin enerji dengelerine ve çevre performansına katkısı gibi konular ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, "Dünyada iklim değişikliğine neden olan gazların yüzde 80'i tek başına enerji sektöründen kaynaklanıyor. İklim sorununu çözmenin ana yolu enerji sektörünü temiz bir hale getirmekten geçiyor. Dünya ekonomisinin yüzde 90'ı ülkelerin iklimle ilgili yaptığı taahhütler ile kapsanmış vaziyette. Birçok ülke emisyonlarını belirli tarihlerde emisyonlarını sıfıra getirmek için taahhütte bulundular. Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında adımlar atılıyor" dedi.

"2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı"

Elektrikli araçlar ile ilgili bilgiler de paylaşan Birol, "2018-2019 yılında dünyada satılan her yüz arabanın sadece 2 tanesi elektrikliydi. 2021 itibariyle bu rakamın yüzde 10'a yaklaştığını görüyoruz. Bu büyüme önemli bir gelişme. Çin bu konuda çok önemli gelişme gösteriyor. Elektrikli araçların desteklenme nedeninin çeşitli sebepleri var; elektrikli araçlar çevre dostu olması nedeniyle talep gösteriliyor, bununun yanında Petrole olan bağımlılığı azaltmak için elektrikli araçlara yönelim oluyor. Ekonomik rekabet açısından da elektrikli araçlara yönelim var, ülkeler bu teknolojilerde söz sahibi olmak istiyor" diye konuştu.

"2030 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin payının yüzde 50'nin altına düşmesi öngörülüyor"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş "Yeni bir teknolojinin ortaya çıkma aşamasında devletlerin bunu görüp desteklemesiyle birkaç adım ileriden başlama fırsatı oluyor. Elektrikli araçlar teknolojisine de en erken Çin başladı. Ülkemizde de devletimizin desteğiyle bizde elektrifikasyon geçiş yaptık. Sektörün cirosu ve karlılığı büyümeye devam ediyor. Karlılığın büyümesinde ciddi değişimler söz konusu. 2035'te yeni nesil araçlar toplam karlılığın yüzde 40'ını alabilir. 2030 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin payının yüzde 50'nin altına düşmesi öngörülüyor. Otomobilden fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Tasarladığımız aracı hem bataryanın etrafında hem de akıllı bir cihaz olarak tasarlamamız gerekiyor" sözlerini ifade etti.

"Otomotiv sanayisi sektörünün ihracattaki payı 26 milyar dolar"

Otomotiv sektörünün Türkiye için öneminden bahseden Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün ise "Otomotiv sektörü artı değerler oluşturuyor, sektör milli gelirin yüzde 5'inden fazlasını üretiyor. Otomotiv sanayisi sektörünün ihracattaki payı 26 milyar dolar. Toplam ihracatın yüzde 15'ine denk geliyor. Pandeminin getirdiği olumsuz etkiler sonucu 32-33 milyar dolarlık hedefimizde bir miktar düşüş oldu. Otomotiv sanayi sektörü 6.8 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Sektör 53 bin kişilik doğrudan istihdam sağlıyor, paydaşları da katarsak bu rakam 500 bini aşıyor" şeklinde konuştu.

Konferansta IICEC tarafından Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen "Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü" raporunun lansman sunumunu, IICEC Direktörü Bora Şekip Güray yaptı.

"Elektriğin petrolü ikamesiyle petrol faturasında 2,5 milyar dolar azaltım sağlanabiliyor"

Lansman raporunu açıklayan Güray, "2030 yılında elektrikli araçların yeni satışlarda üçte birin üzerinde paya ve toplam elektrikli araç parkının 2 milyona ulaştığı Yüksek Büyüme Senaryosunda, elektriğin petrolü ikamesiyle petrol faturasında 2,5 milyar dolar azaltım sağlanabiliyor. Petrol tüketiminde temiz elektrik ile sağlanan azaltım, Türkiye'nin büyük oranda ithalatçı olduğu petrol arzında fiyat dalgalanmalarından kaynaklı riskleri azaltırken enerji güvenliğini güçlendirme hedeflerini de destekliyor. Türkiye emisyon envanterinde elektrik sektöründen sonra ikinci sırada gelen karayolu ulaşımının emisyonları Yüksek Büyüme Senaryosunda 2030 yılından önce düşmeye başlayarak, net-sıfır emisyona sahip bir enerji geleceği vizyonunu ve temiz enerji dönüşümü perspektifini destekliyor" bilgilerini paylaştı.

E-mobilite ekosisteminin paydaşları için önerileri de paylaşan Güray, "2053 net-sıfır hedefi ve temiz enerji dönüşümü ekseninde, somut, gerçekçi ve ulaşılabilir politika hedeflerinin belirlenmesi, yönlendirici ve destekleyici mekanizmaların uygulanması, bu dönüşümün sürdürülebilirliğinin, yeşil enerji kaynaklarının gelişimi yoluyla güvence altına alınması, çevreyi ve teknolojiyi eksenine alan, bütüncül bir E-mobilite ekosisteminin, kamu, özel sektör, akademi iş birlikleri ve eşgüdüm içerisinde, azami toplumsal fayda ekseninde geliştirilmesi, dijitalleşme, akıllı sistemler, enerji depolama gibi yüksek değer önermesi sunan teknolojilerde Ar-Ge ve yerli üretime hız verilmesi, Bireysel ve kurumsal girişimcilik ekosisteminin ve insan kaynakları potansiyelinin, bölgesel ve küresel aktör olarak konumlanmayı destekleyecek şekilde güçlendirilmesi" olarak sıraladı.

(MRT-ACÖ-E)

İEA Başkanı Fatih Birol: 2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı
İEA Başkanı Fatih Birol: 2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı
İEA Başkanı Fatih Birol: 2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı

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Fatih Birol, Otomobil, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İEA Başkanı Fatih Birol: '2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İEA Başkanı Fatih Birol: "2021 itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı yüzde 10'a yaklaştı" - Son Dakika
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