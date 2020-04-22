IEA/Birol: OPEC+ Grubu ek üretim kısıntısı kararı alabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, petrol piyasalarına istikrar kazandırabilmek için daha çok petrol üretim kısınıtsı kararı alabileceklerine dikkat çekti.

Uluslararası ölçüt hampetrol Brent fiyatlarının 1999 yılından bu yana en düşük düzeylere indiği sıralarda Bloomberg TV'nin sorularını yanıtlayan Birol, OPEC+ Grubu için, olanaklı olduğu kadar kısa sürede daha fazla üretim kısıntısı kararı almanın daha akla yatkın olacağı uyarısı yaptı.ABD'de Batı Teksas hafif petrolünün Haziran vadeli fiyatları yüzde 0.61 düşüşle 11.50 dolara kadar gerilerken, Brent hampetrolünün Haziran vadeli fiyatları yüzde 0.38 artışla 19.38 dolara döndü.