Son Dakika Haberleri: Iea / Birol: Oyunun Adı Artık Volatilite

Iea / Birol: Oyunun Adı Artık Volatilite

1 saat önce

– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, ABD'deki "kaya gazı devriminin" "uzun yıllar boyunca" ABD petrol, gaz ve enerji piyasasında "büyük etkileri" olacağını söyledi ve "Oyunun adı artık volatilite" dedi.

Iea / Birol: Oyunun Adı Artık Volatilite, System.String[]
– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, ABD'deki "kaya gazı devriminin" "uzun yıllar boyunca" ABD petrol, gaz ve enerji piyasasında "büyük etkileri" olacağını söyledi ve "Oyunun adı artık volatilite" dedi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) CNBC'ye konuşan Birol, Permiyen Havzası'na bu yıl güçlü boru hatları ekleneceğini belirtirken, söz konusu hatların üretim açısından enerji piyasalarında etkilerinin hızla görüleceğini söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin bu yıl "enerji üzerinde kara bulutlar oluşturabileceğinden endişeli olduğunu" söyleyen Birol, "büyük bir jeopolitik olay olmadığı sürece" varil başı ham petrol fiyatının 90 dolara yükselmesinin "pek olası olmadığını" belirtti.

Birol, ABD tedarikindeki yükseliş ve talep artışındaki yavaşlamanın da söz konusu durumu dengeleyeceğini de ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Fatih Birol, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

Rusya'nın Dış Borcu Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:47:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iea / Birol: Oyunun Adı Artık Volatilite
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]