IEA/Birol: Petrol piyasalarında dengelenme sinyalleri var

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol piyasalarında dengelenmenin erken sinyallerinin görülmeye başladığını söyledi.

IEA'dan Perşembe günü yapılan değerlendirmede, yapılan kısıntıların etkisiyle Mayıs ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 12 milyon varil düşüşle, 88 milyon varile çekilerek son dokuz yılın en düşük düzeyine inmesinin beklendiği vurgulandı.

IEA değerlendirmesinde, bir yandan petrol üretimi kısıntılarının sürerken, küresel düzeyde birçok ülkede de, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıntıların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına da dikkat çekildi.