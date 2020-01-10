IEA/Birol: Petrol talebindeki zayıf geyişmeler sürecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IEA/Birol: Petrol talebindeki zayıf geyişmeler sürecek - Son Dakika Ekonomi

IEA/Birol: Petrol talebindeki zayıf geyişmeler sürecek

6 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a göre, küresel petrol talebi yıl boyunca zayıf kalacak.

IEA/Birol: Petrol talebindeki zayıf geyişmeler sürecek, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a göre, küresel petrol talebi yıl boyunca zayıf kalacak.

Küresel petrol arzının da iyi bir düzeyde olduğunu ve günde 1 milyon varilden fazlaya işaret ettiğinin altını çizen Birol, IEA'nın 2020'de petrol talebinin günlük bir milyon varilin hafif üzerinde olmasını beklediğini söylerken, büyüme rakamlarının ise önceki beklentilere göre düşük olduğunu belirtti. Birol ayrıca, petrol üreticilerinin tedarik istikrarını korumak için piyasalara günlük bir milyon varil fazla sağladıklarını ekledi.Birol'un açıklamalarının yanında, İran'ın Bağdat'ta ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası Washington'ın Tahran'a yaptırımlarla yanıt verme kararıyla iki ülke arasındaki gerilimlerin azalması, petrol fiyatlarındaki artış seyrini sonlandırmıştı.


Fatih Birol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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