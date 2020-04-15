IEA: Küresel petrol talebi 2020'de günde 9.3 milyon varil düşecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IEA: Küresel petrol talebi 2020'de günde 9.3 milyon varil düşecek - Son Dakika Ekonomi

IEA: Küresel petrol talebi 2020'de günde 9.3 milyon varil düşecek

6 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

IEA: Küresel petrol talebi 2020'de günde 9.3 milyon varil düşecek, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

IEA'nın aylık raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzede seyahat kısıtlamaları uygulandığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Seyahat kısıtlamalarının yılın ikinci yarısında kaldırılıcağının öngörüldüğü senaryoya göre dahi, küresel petrol talebinin 2020 yılı genelinde, 2019 yılına göre günde 9.3 milyon varil düşeceğini öngörüyoruz."

IEA raporunda, bu daralmanın geçen 10 yıl boyunca elde edilen büyümeyi bir kalemde sileceğine de dikkat çekildi.

IEA raporunun bulgularına göre, içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte küresel petrol talebi günde ortalama 23.1 milyon varil düşecek; ancak, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde hafif bir toparlanma yaşanacak.

IEA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer üreticilerin (OPEC+) yaptıkları kısıntı anlaşmasıyla Mayıs başından itibaren hampetrol arzının günde 12 milyon varil düşmesini bekliyor.


Koronavirüs, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:51 Kaynak: DHA

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