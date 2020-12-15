IEA: Küresel petrol talebi 2021'de yüzde 6,2 artacak - Son Dakika

IEA: Küresel petrol talebi 2021'de yüzde 6,2 artacak

15.12.2020 13:03
IEA: Küresel petrol talebi 2021'de yüzde 6,2 artacak, System.String[]

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yüzde 8,8 azalışla yaklaşık 91 milyon 200 bin varil olacağı, gelecek yıl ise bu rakamın günlük yüzde 6,2 artarak 96 milyon 900 bin seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yüzde 8,8 azalışla yaklaşık 91 milyon 200 bin varil olacağı, gelecek yıl ise bu rakamın günlük yüzde 6,2 artarak 96 milyon 900 bin seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı uygulamalarının başlatılması ve aşının kolay erişilebilir olacağı yönündeki umutlar, küresel ekonomik aktivitenin beklenenden daha hızlı bir normalleşme sürecine gireceği beklentilerini artırdı.

Aşılama kampanyalarının etkisiyle küresel gayrisafi yurt içi hasılanın gelecek yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi beklense de IEA bunun petrol talebine yansımasının birkaç ay süreceğini belirtti.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre 8 milyon 800 bin varil/gün (yüzde 8,8) azalışla günlük yaklaşık 91 milyon 200 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise bu rakamın ortalama 5 milyon 700 bin varil/gün (yüzde 6,2) artışla günlük 96 milyon 900 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.

Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 900 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 100 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Küresel petrol arzı kasımda arttı

Küresel petrol arzı, kasımda bir önceki aya göre 1 milyon 500 bin varil/gün artışla yaklaşık günlük 92 milyon 700 bin varil seviyesine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Raporda, aralık ayında da yüksek seyretmesi beklenen küresel petrol arzının geçen yılki üretim seviyesinin yine de günlük 9 milyon 200 bin varil altında kalacağı bildirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ise kasımda 73 bin varil/gün artışla günlük 25 milyon 20 bin varile ulaştı.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi kasımda günlük yaklaşık 30 milyon 220 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise söz konusu dönemde 200 bin varil/gün artışla günlük yaklaşık 62 milyon 490 bin varil oldu.

Petrol Üretimi, Enerji, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IEA: Küresel petrol talebi 2021'de yüzde 6,2 artacak - Son Dakika Ekonomi


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