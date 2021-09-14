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IEA, küresel petrol talebinde gelecek yıl yüzde 3,4 artış öngörüyor - Son Dakika

IEA, küresel petrol talebinde gelecek yıl yüzde 3,4 artış öngörüyor

14.09.2021 12:13
IEA, küresel petrol talebinde gelecek yıl yüzde 3,4 artış öngörüyor, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 5 milyon 200 bin varilde sabit tutarken, 2022 yılı için 3 milyon 200 bin varil (yüzde 3,4) artış tahmininde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 5 milyon 200 bin varilde sabit tutarken, 2022 yılı için 3 milyon 200 bin varil (yüzde 3,4) artış tahmininde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ağustos ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin gelecek yıl sonunda bu yıla göre 3 milyon 200 bin (yüzde 3,4) artışla 99 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki rapordaki tahminin yaklaşık 100 bin varil üstünde kalıyor.

Gelecek yıl için öngörülen artışın 1,5 milyon varillik kısmı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinden, 1,7 milyon varillik kısmı ise OECD dışı ülkelerden gelecek.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş, aşılama çalışmalarında kaydedilen ilerleme ve birçok ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesinin küresel petrol talebi açısından iyimser olduğuna işaret raporda, talepte toparlanmanın yıl sonuna kadar yavaş da olsa devam edeceği ve talebin son çeyrekte 98 milyon 800 bin varile ulaşacağı öngörüldü.

Buna göre, yıllık ortalama petrol talebinin bu yıl sonunda geçen yıla göre 5 milyon 200 bin varil (yüzde 5,8) artışla 96 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 600 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 300 bin varille Amerika ve 13 milyon 600 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzı ağustosta azaldı

Rapora göre, küresel petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 540 bin varil azalışla günlük 96 milyon 140 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık 210 bin varil artışla 26 milyon 890 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 32 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 740 bin varil azalışla 63 milyon 930 bin varil oldu.

Raporda ayrıca, ABD'de ağustos ayı sonunda Meksika Körfezi kıyısı boyunca etkili olan ve 1,7 milyon varillik kayba sebep olan İda Kasırgası'nın verdiği zararın, bölgenin petrol altyapısında son 15 yılda meydana gelen en ciddi hasar olduğu belirtildi. Bölgenin petrol arzı üzerindeki en büyük etkinin bu ay görüleceği tahmin ediliyor.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Enerji, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IEA, küresel petrol talebinde gelecek yıl yüzde 3,4 artış öngörüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: IEA, küresel petrol talebinde gelecek yıl yüzde 3,4 artış öngörüyor - Son Dakika
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