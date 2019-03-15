Iea: "Küresel Petrol Üretiminde Bir Çöküş Yaşanabilir"
1 saat önce
Uluslararası Enerji Ajansı, Venezuela’da bir haftadır yaşanan elektrik kesintilerinin sürmesi durumunda, küresel petrol arzının “üretimde bir çöküş” ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Venezuela’daki elektrik kesintileri nedeniyle petrol üretiminin ciddi ölçekte aksadığı ve devam eden üretim kayıplarının petrol piyasalarında zorluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üye […]The post IEA: “Küresel petrol üretiminde bir çöküş yaşanabilir” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Uluslararası Enerji Ajansı, Venezuela
'da bir haftadır yaşanan elektrik kesintilerinin sürmesi durumunda, küresel petrol arzının "üretimde bir çöküş" ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Venezuela'daki elektrik kesintileri nedeniyle petrol üretiminin ciddi ölçekte aksadığı ve devam eden üretim kayıplarının petrol piyasalarında zorluklara yol açabileceğine dikkat çekti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üye üretici ülkelerle birlikte uyguladığı üretim kısıntıları günlük üretimi 1.2 milyon varille sınırlayarak Venezuela'nın üretimine eşitlemesi teorik olarak petrol piyasalarında görülebilecek olası bir çöküşü önleyebilir.
IEA'nın öngörüsüne göre, küresel talep ve ABD
stoklarının artması durumunda, Suudi Arabistan
'ın Nisan ayı için planladığı kısıntılar hesaba katılmadığında, piyasa yılın ilk çeyreğinde küçük bir fazla verebilir ancak ikinci çeyrekte günlük 500 bin varillik bir açık olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:10
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