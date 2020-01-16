IEA: OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol üretimi 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IEA: OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol üretimi 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacak - Son Dakika Ekonomi

IEA: OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol üretimi 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacak

6 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporunda OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminin 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacağını öngördü.

IEA: OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol üretimi 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacak, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporunda OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminin 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacağını öngördü.

Raporda, güçlü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi ve dünyanın güçlü ekonomilerindeki ticari anlaşmazlığın çözüme kavuşmasının bir sonucu olarak küresel petrol talebinin de günlük 1.2 milyon varil artmasının beklendiği belirtilirken, OPEC ve müttefiklerinin, petrol üretimlerini Ocak'ta günlük 0.3 milyon varil kısacağına dikkat çekildi. IEA, bunlara ek olarak ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalmasıyla, petrol tedarikine yönelik endişelerin hafiflediğini vurguladı.IEA'ya göre, Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlaması sonrası küresel petrol tedariki günlük 780 bin varil düşüşle 100.7 milyon varile inerken, küresel petrol talebi ise 2019'un son çeyreğinde günlük 1.9 milyon varil arttı.


Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi Son dakika: Sağlık personelinin tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Son Dakika Haberleri
20:30 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi
19:40 Borsa İstanbul'dan üç rekor - Son Dakika Ekonomi
19:18 ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:37 Samsun'un "cazibe merkezlerine" 10 milyon TL hibe - Son Dakika Ekonomi
17:05 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: IEA: OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol üretimi 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]