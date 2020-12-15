IEA : Petrol talebi 2020'de günde 8.8 milyon varil düşecek - Son Dakika

IEA : Petrol talebi 2020'de günde 8.8 milyon varil düşecek

15.12.2020 12:55
IEA : Petrol talebi 2020'de günde 8.8 milyon varil düşecek, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel hampetrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 8.8 milyon varil (bpd) düşeceğini öngördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel hampetrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 8.8 milyon varil (bpd) düşeceğini öngördü.

IEA'nın Salı günü açıklanan Aralık ayı Petrol Piyasası Raporu'nda, jet yakıtı ve gazyağı talebinde düşüş beklentisine bağlı olarak, 2021 yılına ilişkin talep öngörüsü de düşürüldü.

Birçok ülkede başlayan aşılama programlarının etkisiyle fiyatlardaki yükselişleri kısmen açıkladığına işaret edilen raporda, "Ancak kritik bir aşılanmış, ekonomik olarak aktif insan kitlesine ulaşmamız ve dolayısıyla petrol talebi üzerinde bir etkisini görmemiz birkaç ay alacak" denildi.Yıl sonuna doğru yeni bir "tatil dönemi"nin yaklaştığına da dikkat çekilen IEA raporunda, bu dönemin ardından Covid-19 vakalarında yeni artışların olabileceği ve buna bağlı olarak da yeni kısıtlama önlemlerinin gelebileceğine dikkat çekildi.Raporda yer alan verilere göre, ABD'de, üretimde kasırga nedeniyle ortaya çıkan aksamaların geride kalmasının ve Libya'daki üretim artışının da etkisiyle, Kasım ayında küresel petrol üretimi günde ortalama 1.5 milyon varil artışla 92.7 milyon varile yakseldi.Raporun açıklanmasının ardından petrol fiyatları hafif düştü.


Enerji, Petrol, Aralık, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi IEA : Petrol talebi 2020'de günde 8.8 milyon varil düşecek - Son Dakika Ekonomi


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