Son Dakika Haberleri: IEA : Petrol talebinde büyüme 2025'ten sonra yavaşlayacak
Son Dakika Ekonomi IEA : Petrol talebinde büyüme 2025'ten sonra yavaşlayacak - Son Dakika Ekonomi

IEA : Petrol talebinde büyüme 2025'ten sonra yavaşlayacak

6 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol talebindeki büyüme hızının 2025 yılından sonra yavaşlamaya başlayacağının öngörüldüğünü açıkladı.

IEA : Petrol talebinde büyüme 2025'ten sonra yavaşlayacak, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol talebindeki büyüme hızının 2025 yılından sonra yavaşlamaya başlayacağının öngörüldüğünü açıkladı.

IEA bu öngörüsünü, bu yıldan sonra daha az enerji harcayan ya da elektrikli araçlara yönelik talebin daha da artacağına ilişkin projeksiyonlara dayandırdı.

IEA'nın Yıllık Dünya Enerji Görünümü raporunda petrol talebindeki artışın 2040 yılına kadar günlük 106 milyon varile yükseleceği öngörüldü.

IEA raporunda, "2025'ten sonra petrol talebindeki artış hızının somut olarak yavaşlaması, bu tarihte petrol kullanımının tepe notsanıa ulaşacağı anlamına gelmiyor" denildi ve talepteki tepe noktasına, sonrasında yatay bir seyir izleyeceği 2030'da ulaşılacağı belirtildi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin mezarlığında görüntülendi
Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IEA : Petrol talebinde büyüme 2025'ten sonra yavaşlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]