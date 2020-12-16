IEA ve OECD-NEA Raporu: "Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri" - Son Dakika

IEA ve OECD-NEA Raporu: "Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri"

16.12.2020 11:17
IEA ve OECD-NEA Raporu:

Uluslararası Enerji Ajansı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-Nükleer Enerji Ajansının 'Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020 Raporu'nda, nükleer santrallerin en düşük maliyetli elektrik üretimini sağladığı ve düşük karbonlu enerji kaynakları arasında önemli bir rol...

Uluslararası Enerji Ajansı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-Nükleer Enerji Ajansının 'Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020 Raporu'nda, nükleer santrallerin en düşük maliyetli elektrik üretimini sağladığı ve düşük karbonlu enerji kaynakları arasında önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y- Leon, "Nükleer üretim uygun maliyetli, düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip" dedi.

Türkiye'nin yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile kavuşacağı nükleer enerjinin dünya için önemi, Uluslararası Enerji Ajansı (IAE) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-Nükleer Enerji Ajansı (OECD-NEA) tarafından yayınlanan "Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020 Raporu"nda da yer buldu. Raporda, nükleer santrallerin en düşük maliyetli elektrik üretimini sağladığı ve düşük karbonlu enerji kaynakları arasında önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Rapora göre, mevcut nükleer reaktörlerin operasyonlarını genişletmesi oldukça rekabetçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Nükleer enerji bu bağlamda sadece en düşük karbonlu üretim için değil, aynı zamanda tüm güç üretimi için de en düşük maliyetli seçenek olmaya devam ediyor.

"Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020" raporunun ortaya koyduğu veriler, nükleer enerjiden elde edilen elektriğin maliyetinin önceki yıllara göre düştüğünü de gösterdi. Buna göre, günümüzdeki maliyetler, aynı şekilde hazırlanan bir önceki rapor olan "Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2015" raporuna göre azalmış durumda. Gelen yorumlara göre bu da nükleer endüstrinin şimdiki projelerden öğrendiği derslerle ilerlediğini ve başarılı projeleri uygulamak için bilgi birikimini ve tedarik zincirini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

"Nükleer en düşük maliyetli seçenek"

Raporu değerlendiren Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon'a göre, mevcut nükleer reaktör filosunun ömrünü uzatmaya yatırım yapmak oldukça önemli. Leon, "Nükleer enerji en düşük maliyetli elektrik seçeneğidir. Aynı zamanda Covid-19 sonrası ekonomik iyileşme bağlamında istihdam oluşturulmasına da önemli bir katkı sağlayabilir. En önemlisi de birçok ülke mevcut nükleer santrallerin katkısı olmadan karbondan arındırma hedeflerine ulaşmada zorluk çekecek" şeklinde konuştu.

"İstikrar için hayati bir role sahip"

"Karbon nötrlüğüne ulaşmak, elektrik üretim sektörünün derin karbondan arındırılmasını gerektirecektir" diyen Leon, "Elektrik sistemleri, değişken yenilenebilir üretimin bugüne kadarki artan payını büyük ölçüde karşılayabilse de paylarını daha da artırmak, güvenilirlik, istikrar, dayanıklılık ve maliyet açısından önemli zorlukları beraberinde getirecektir. Nükleer üretim, uygun maliyetli, düşük karbonlu üretim karışımında sistem istikrarının sağlanmasında hayati bir role sahip olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda yer alan bir bilgi de yeni nükleer enerjinin üretim maliyetlerinin, özellikle kesintili üretimin daha yüksek paylarının sistem maliyetleri dahil edildiğinde, diğer düşük karbonlu seçeneklerle rekabet ettiğine ilişkin. Ayarlanmış Değer Raporlarına (VALCOE) göre de nükleer enerjinin uzun vadeli elektrik üretme maliyetinde bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak üretim karmasında kesikli yenilenebilir enerjinin payı arttığında, güneş fotovoltaiklerinin değerinde önemli ölçüde düşüş gözleniyor. - MERSİN

IEA ve OECD-NEA Raporu: Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri
IEA ve OECD-NEA Raporu: Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi IEA ve OECD-NEA Raporu: 'Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip, halay çekerek virüs bulaştırmışlar 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi         
10:30
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor         
08:57
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IEA ve OECD-NEA Raporu: "Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei