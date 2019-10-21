IEA: Yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'te yüzde 50 artacak
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılına dek yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50 artışla 1,200 gigawatt artırılacağını ve yenilenebilir enerjinin küresel enerjideki payının yüzde 26'dan yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılına dek yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50 artışla 1,200 gigawatt artırılacağını ve yenilenebilir enerjinin küresel enerjideki payının yüzde 26'dan yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu.
Beş yıllık plan kapsamında fotovoltaik sistemlerin artıştaki payının yüzde 60 olması planlanırken, bu sistemlerden üretilen enerjinin maliyetinin yüzde 15 – yüzde 35 arasında azalması da olduğunu açıklayan IEA taşımacılıkta kullanılan yenilenebilir enerjide yüzde 90 payı olan biyoyakıtlarını payının yüzde 25 artması beklendiklerini belirtti.
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