Ieee Xplore Planlı Bakım Çalışması - Son Dakika

Ieee Xplore Planlı Bakım Çalışması
IEEE Xplore Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,IEEE veri tabanına bugün (2 Mayıs Çarşamba) saat 20: 00-24: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
IEEE Xplore Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
IEEE veri tabanına bugün (2 Mayıs Çarşamba) saat 20: 00-24: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:58 Kaynak: Habermetre
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