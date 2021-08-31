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İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR - Son Dakika

İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR

31.08.2021 13:04

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), "90 yıldır birlikte kutluyoruz.

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), "90 yıldır birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz" sloganıyla bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fuar bu yıl, ilk kez önemli bir uluslararası zirveye sahiplik yapacak. Kültür zirvesi. Dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanları, yerel ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri İzmir'de bir araya gelecek" dedi.

İEF, "90 yıldır birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz" sloganıyla 3 Eylül Cuma günü açılacak. Kültürpark'ta, fuar için tanıtım toplantısı düzenlendi. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş insanı Mesut Sancak ve Güneş Fırıldak da katıldı. Fuarda, Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi'nin 4'üncüsü, Türkiye'de ilk kez İzmir'de düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin büyük mücadeleler sonucu kazandığı küresel etkinlik 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde Kültürpark'ta yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fuar, bu yıl ilk kez önemli bir uluslararası zirveye sahiplik yapacak. Kültür zirvesi. Dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanları, yerel ve STK temsilcileri İzmir'de bir araya gelecek. Yıllar boyu uluslararası ticaret bağlantılarına ev sahipliği yapan fuar, bu görevini zamana uygun şekilde yapmaya devam ediyor. İzmir İş Günleri'nde yüz ülkeden 1500 katılımcı yer aldı. Şimdiye kadar milyarlarca dolarlık iş bağlantısı sağlandı. İş Günleri'ni çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Ticaret, lojistik ve ekonominin nabzını tutacağız. İzmir yıllarca EXPO peşinde koştu ama elindeki olanağın EXPO potansiyeli taşıdığını ıskaladı" dedi.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da "İEF'nin üç taşıyıcı ayağı var. Birincisi İzmir, ikincisi uluslararası olması ve bir fuar olması. İEF'nin varlık amacı cumhuriyetimizin ekonomik geleceğini güvence altına almaktı. İEF İzmir ve İzmirli. 90 yıldır yaşıyor olması tesadüf değil" dedi

İZMİR İŞ GÜNLERİ DE YAPILACAK

İEF'te, 2-3 Eylül'de 7. İzmir İş Günleri de düzenleniyor. Etkinlik kapsamında şimdiye kadar 100 ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Birçok ülkenin bakanlık düzeyinde katıldığı etkinlik sayesinde şimdiye kadar milyarca dolarlık iş bağlantısı sağlandı. İş günlerinin bu seneki teması 'Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat' oldu. İzmir İş Günleri Toplantıları'nda bu yıl döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli konularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında fikir alışverişi yapılacak. Uluslararası İzmir İş Günleri'nin online açılış töreni, 2 Eylül Perşembe günü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve 5 ülkeden bakan katılımıyla gerçekleşecek. 7. İzmir İş Günleri, pandeminin yarattığı zorluklara rağmen iki senedir tüm paydaşların katkısıyla online olarak gerçekleşiyor. Toplantılar, Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve İzmir Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor.

ÇEŞİTLİ TURNUVALAR OLACAK

Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startuplar kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan 'Next Game Startup Girişimcilik Yarışması', 12 Eylül'de fuar kapsamında sonuçlanacak. Finale kalan 10 takım sunumlarını yaparak dereceye girmek için yarışacak. Next Game Startup ve Oyun Girişimciliği etkinlikleri kapsamında konsol turnuvaları, Atom Game Jam ve seminerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

SPORUN GELECEĞİ İZMİR'DE KURULUYOR

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan spor alanı İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda ağırlıyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik çim alanda kulüplerin hepsi judo, jimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenleyecek. Göl alanında ilk defa su sporları ve aktiviteleri yapılacak. Arkas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen su aktivitelerinde uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve yelken aktiviteleri düzenlenecek. Altınordu Fun Zone alanı fuar süresince ziyaret edilebilecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na renk katacak etkinliklerden birisi de 'Belediyeler Sokağı' olacak. Bu yıl 90. kez yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 3- 12 Eylül arasında yapılacak Fuar'ın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru ise Migros oldu. Fuarın giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3,50 TL olarak düzenlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek. Fuar, 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16.00 itibariyle başlayacak.

İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR
İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR
İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR
İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İEF, 90'INCI KEZ KAPILARINI AÇIYOR - Son Dakika


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