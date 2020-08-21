İEF'nin açılış tarihi öne çekildi - Son Dakika

İEF'nin açılış tarihi öne çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yapılan son değerlendirmenin ardından 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılış tarihi öne alındı.

İEF'nin açılış tarihi öne çekildi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yapılan son değerlendirmenin ardından 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılış tarihi öne alındı. Küresel salgının ardından İzmir'de açılacak ilk fuarın, 9 Eylül coşkusuyla birleşmesinin yaratabileceği yoğunluk göz önüne alınarak İEF 4-8 Eylül tarihlerine kaydırıldı. Fuar, pandemi önlemleri altında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış tarihinde yeni düzenlemeye gitti. İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'ün coşkusunun, fuarın açılışıyla birleşmesi durumunda yaşanacak olası yoğunluk göz önünde bulundurularak İEF'nin 9-13 Eylül yerine, 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. Fuar, Ticaret Bakanlığının himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek. Küresel salgının ardından açılacak ilk fuar olma özelliği taşıyan İEF, yoğun pandemi önlemleri altında tamamlanacak.

Fuar 5 gün sürecek

Fuar'a 4 Eylül Cuma gününden itibaren gelecek misafirler, Lozan ve Basmane kapılarından girecek. Misafirlerin giriş kapılarında ateşleri ölçülecek, misafirlere İEF için özel tasarlanan maske ve dezenfektan dağıtılacak. Misafirler içeriye metrekare standartlarına uygun ve kontrollü bir şekilde alınacak. Misafirlerin Kültürpark'ta maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. Bunun için Kültürpark'a uyarılar yerleştirilecek. Çıkış için ise 26 Ağustos ve Montrö kapıları kullanılacak. Fuar, pandemi önlemleri kapsamında 10 gün yerine bu yıl 5 gün sürecek.

İEF'de Akdeniz sıcaklığı

Fuara giriş ücreti 5 TL olacak. İEF bu yıl "Akdeniz" temasıyla yapılacak. Akdeniz kültürünün sıcaklığını 5 gün boyunca Kültürpark'ta yaşatacak. Akdeniz'e has lezzetlerin, kulağa hoş gelen tınıların, renkli kültürlerin birleşiminden doğacak Fuar, bölgenin beraberliğine katkı sağlayacak.

Uluslararası İş Günleri online olacak

İEF kapsamındaki Uluslararası İzmir İş Günleri'nin altıncısı ise online olarak 3-4 Eylül'de yapılacak. 6. İzmir İş Günleri T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK) ve Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) işbirliğiyle düzenlenecek. Tekstil, deniz taşımacılığı ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında ve bakanlar seviyesinde yapılacak görüşmelerde pandemi sonrası ticaretin fırsatları gündeme gelecek. Konusunda uzman konuşmacılar ve kurum başkanlarının yer alacağı toplantılar iki gün boyunca devam edecek. 4 Eylül'de ise T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İzmirli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir araya gelerek İzmir'in Türkiye ticaretindeki stratejik önemini değerlendirecek.

Çim konserleri pandemi önlemlerine takıldı

Çim konserleri bu yıl pandemi önlemleri kapsamında yapılamayacak. Onun yerine Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak konser, tiyatro gösterimleri ve açık alanda Akdeniz Sinema Filmleri Gösterimleri yapılacak. Açık alan fuar düzenlenme kurallarına uygun olarak Lozan kapısından itibaren kurulacak stantlar sınırlı sayıda olacak. Belediyeler, eğitim, gıda, hediyelik eşya gibi ürün çeşitliliğinin olacağı fuarda yoğunluk oluşmaması için sık sık uyarılar yapılacak. Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de kuracağı stantla hizmetlerini misafirlere aktaracak.

Ödül töreni 5 Eylül'de

İEF boyunca müzik dinletileri, çocuklara özel eğlenceli aktiviteler, Kültürpark'ın farklı noktalarında etkinlikler de düzenlenecek. Sokak sahnelerinde, İzmirli yerel gruplar misafirleri karşılayacak. INTEL ESL Gaming Fest kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ın kazananları İEF'de belirlenecek. Ödül Töreni 5 Eylül Cumartesi İsmet İnönü Sanat Merkezinde yapılacak.

1942'de Kültürpark Eğlenceleri düzenlenmişti

17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi ile yoluna başlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, ekonomik sıkıntılar, savaş gibi etkenlere rağmen günümüze kadar hiç ara vermedi. Sadece 1942 yılında, sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı gerekçesiyle uluslararası katılım olamadı. Bunun yerine İzmir halkı için "Kültürpark Eğlenceleri" adı altında etkinlikler düzenlendi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:13

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İEF'nin açılış tarihi öne çekildi - Son Dakika
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