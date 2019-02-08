Son Dakika Haberleri: İeis: İlaç Sanayi Özveriyle İlaç Arzına Devam Ediyor

İeis: İlaç Sanayi Özveriyle İlaç Arzına Devam Ediyor

1 saat önce

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ilaç sanayinin özveriyle ilaç arzına devam ettiğini belirtti.

İeis: İlaç Sanayi Özveriyle İlaç Arzına Devam Ediyor, System.String[]
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ilaç sanayinin özveriyle ilaç arzına devam ettiğini belirtti.

Son dönemde bazı ilaçların piyasada bulunmadığı yönündeki haberler hakkında İEİS tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"Son dönemde basın yayın organlarında, bu ay içinde açıklanacak olan 2019 yılı ilaç sabit euro kuru nedeniyle, bazı ilaçların piyasada bulunmadığı yönünde haberler yer almaktadır. Bu kapsamda İEİS olarak açıklama yapma gereği duyduk.

"Kuruluşumuz, ulusal ve çokuluslu firmalardan oluşan 56 üyesiyle, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi için çalışmaktadır. Üyelerimiz, ilacın toplum sağlığı için önemi konusunda büyük bir duyarlılık ve sorumlulukla hareket etmektedir.

"Konu Sağlık Bakanlığımızın yakın takip ve değerlendirmesindedir. İlaç takip sisteminin uygulandığı sektörümüzde, ilacın üreticiden hastaya ulaşıncaya kadar tüm aşamaları izlenmekte, dolayısıyla aksama olması durumunda nereden kaynaklandığının belirlenmesi ve aksiyon alınması mümkün olabilmektedir.

"İEİS olarak, toplum sağlığını gözetmeyen, sorumluluktan uzak herhangi bir ticari stratejiyi ve davranışı kabul etmemiz mümkün değildir. Kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda, sektörümüzün itibarını etkileyecek her türlü iddianın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Ekonomi
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