Son Dakika Haberleri: İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye ile Katar Finalde Karşılaşacak

İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye ile Katar Finalde Karşılaşacak

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda finalin adı belli oldu.

İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye ile Katar Finalde Karşılaşacak, System.String[]


İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda finalin adı belli oldu. Türkiye ile Katar adını finale yazdırdı. 

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan yarı final mücadelelerinde Türkiye, KKTC'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Katar, Rusya'yı 2-0 yenerek finale çıktı. 

Turnuvada KKTC ile Rusya üçüncülük dördüncülük müsabakası için sahaya çıkacakken final maçı Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce gerçekleşecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mücadelelerden görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:57 Kaynak: DHA

Katar, Türkiye, Futbol, Polis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:21:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye ile Katar Finalde Karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]