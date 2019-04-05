İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye ile Katar Finalde Karşılaşacak
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda finalin adı belli oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
(İEM) Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda finalin adı belli oldu. Türkiye
ile Katar
adını finale yazdırdı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan yarı final mücadelelerinde Türkiye, KKTC
'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Katar, Rusya
'yı 2-0 yenerek finale çıktı.
Turnuvada KKTC ile Rusya üçüncülük dördüncülük müsabakası için sahaya çıkacakken final maçı Türk Telekom
Stadı'nda Galatasaray
- Evkur Yeni Malatyaspor
maçından önce gerçekleşecek.
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-Mücadelelerden görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:57 Kaynak: DHA
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