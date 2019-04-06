İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Katar Oldu
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda şampiyon Katar oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
(İEM) Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda şampiyon Katar
oldu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda final mücadelesi Türk Telekom Stadyumu
'nda Galatasaray
- Evkur Yeni Malatyaspor
maçından önce yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan yarı final mücadelelerinde Türkiye, KKTC
'yi 2-0, Katar da Rusya
'yı 2-0 yenerek finale çıkmıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda kıran kırana geçen Türkiye - Katar final karşılaşmasının normal süresi 1-1 beraberlikle tamamladı. Seri penaltı atışlarına giden maçı, 4-3'lük skorla Katar kazanarak turnuvada şampiyon oldu. Maç sonrası Katar takımı büyük sevinç yaşadı. Takımların ödülleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
tarafından verildi. Kupa töreni sonrası takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan turnuvanın 3'üncülük - 4'üncülük karşılaşmasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile Rusya karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 11-10 üstünlük kuran Rusya, turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:53 Kaynak: DHA
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