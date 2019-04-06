Son Dakika Haberleri: İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Katar Oldu

İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Katar Oldu

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda şampiyon Katar oldu.

İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Katar Oldu, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda şampiyon Katar oldu. 

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda final mücadelesi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan yarı final mücadelelerinde Türkiye, KKTC'yi 2-0, Katar da Rusya'yı 2-0 yenerek finale çıkmıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda kıran kırana geçen Türkiye - Katar final karşılaşmasının normal süresi 1-1 beraberlikle tamamladı. Seri penaltı atışlarına giden maçı, 4-3'lük skorla Katar kazanarak turnuvada şampiyon oldu. Maç sonrası Katar takımı büyük sevinç yaşadı. Takımların ödülleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından verildi. Kupa töreni sonrası takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Öte yandan turnuvanın 3'üncülük - 4'üncülük karşılaşmasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 11-10 üstünlük kuran Rusya, turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:53 Kaynak: DHA

Futbol, Polis, Katar, Spor
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